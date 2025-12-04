È ufficiale la classifica The World’s 50 Best Bars arriva in Europa

Gli addetti ai lavori avevano già avuto qualche anticipazione non ufficiale che questo momento sarebbe arrivato e ora eccoci qui. La classifica The World’s 50 Best Bars ha appena annunciato che per la prima volta, nel 2026, verrà proclamata la classifica dei migliori bar in Europa. Un po’ come succede già per Nord America e Asia, finalmente l’Europa è stata riconosciuta come territorio sufficientemente ricco di storia e realtà per avere una sua classifica autonoma. Saranno “ eligible ”, quindi idonei per essere votati, tutti i cocktail bar a ovest del Mar Caspio, dall’Islanda e dal Portogallo a ovest all’Armenia e all’Azerbaigian a est. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

