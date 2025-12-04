È ufficiale | Italia-Irlanda si giocherà a Bergamo giovedì 26 marzo 2026 Il Comune | onore per la città

SEMIFINALE PLAYOFF. La strada della Nazionale verso i Mondiali americani passa dalla nostra città. La Federcalcio ha ufficializzato che la semifinale dei playoff per i Mondiali fra Italia e Irlanda del Nord si giocherà alla New Balance Arena. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - È ufficiale: Italia-Irlanda si giocherà a Bergamo giovedì 26 marzo 2026. Il Comune: onore per la città

