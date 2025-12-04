È tutto pronto per Natale a Cortona

Sabato 6 dicembre alle 17 si terrà la cerimonia di inaugurazione di Natale a Cortona, il programma di attrazioni e appuntamenti che caratterizzeranno la città etrusca e i suoi borghi fino al 6 gennaio 2026. Si accendono le luminarie, il video mapping dedicato a San Francesco anima le facciate dei palazzi del centro. La Sky Tower è stata già montata e sono stati effettuati i primi giri di prova, ultimi ritocchi anche per Santa Claus Virtual Express, lo speciale treno che «trasporta» grandi e piccini alla Casa di Babbo Natale.

