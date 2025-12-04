È stata una grande galoppata Sono molto contento e soddisfatto | lo scherzo di Belen a Roberto Fico lo fa chiamare dal finto Nicky Vendola

Dalla vittoria delle elezioni in Campania allo scherzo telefonico. Roberto Fico è stato protagonista di un momento bizzarro a “Matti da legare”, il programma radiofonico condotto da Belen Rodriguez, con Vincenzo De Lucia, Mario Benedetto e Barty Colucci. Proprio quest’ultimo ha vestito i panni – in questo caso la voce – di Nicky Vendola. “Sono il portavoce del signor Vendola, posso passartelo? Voleva farti i complimenti”, così inizia lo scherzo a Fico che accetta di buon grado. Il finto Nicky ha elogiato il lavoro dell’esponente del Movimento 5 Stelle, con il politico che ha ringraziato l’interlocutore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

