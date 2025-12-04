È stata ritrovata viva Tatiana Tramacere

Tatiana Tramacere, la 23enne scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre, è stata ritrovata viva giovedì sera e sta bene. A darne l’annuncio sono i carabinieri del Ris che l’hanno localizzata nella mansarda dell’abitazione di Dragos-loan Gheormescu, 30enne suo amico e ultima persona ad averla vista il giorno della scomparsa. Il ritrovamento è avvenuto dopo una lunga e approfondita perquisizione, che ha seguito intense indagini partite dal parco Raho, luogo dell’ultimo incontro tra i due amici. Gli investigatori, analizzando tutte le telecamere di videosorveglianza in un’ampia area, avevano ricostruito i movimenti della ragazza dopo le 19:30 di lunedì 24, ora in cui si sarebbero salutati dopo una discussione dandosi appuntamento per il giorno dopo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

