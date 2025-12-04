È Penelope! Alessandra Amoroso le prime foto insieme alla figlia

4 dic 2025

Alessandra Amoroso è tornata sotto i riflettori da mamma, a quasi tre mesi dalla nascita della piccola Penelope Maria. La cantante è riapparsa in tv dopo il periodo dedicato alla maternità, prima al concerto benefico di Milano e poi nello show “Gigi e Vanessa Insieme”, dove ha sfoggiato un nuovo look e si è esibita in duetto sulle note di “Cuore malato”. La sua presenza pubblica arriva dopo settimane trascorse lontano dalle scene per dedicarsi interamente alla figlia. Il ritorno lavorativo di Amoroso aveva già attirato molta attenzione, anche perché l’artista continua a conciliare vita familiare e impegni musicali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

