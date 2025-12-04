È ora di abbandonare questo quintetto inclusi Morgan Rogers e Joao Pedro
2025-12-04 15:44:00 Ecco quanto riportato poco fa: FPL GW15 è alle porte e il ripristino dei trasferimenti della prossima settimana offre ai manager un lotto completo di cinque trasferimenti gratuiti, il che significa che ora è il momento di riordinare le tue squadre, scrive l’esperto di Fantasy Premier League Blake Hurst. È l’occasione perfetta per scaricare giocatori con partite scadenti, infortuni o in calo di forma e far posto a punt a breve termine prima che entri in gioco il rinfresco. Anche se una mossa sembra laterale, è meglio che sprecare un trasferimento in una settimana costruita per opportunità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondisci con queste news
Lo abbiam visto crescere, si vedeva che stoffa. Poi l'incredibile viaggio in NBA. 17 lunghi anni nel torneo di basket più importante del mondo. E ora, dopo aver vinto a 37 anni il suo primo titolo, ha deciso di abbandonare la sensazione tattile della palla a spicch - facebook.com Vai su Facebook