É Natale a Masella | arriva il Presepe vivente
Masella celebra il Natale 2025 con un programma ricco di tradizione, musica e momenti dedicati alle famiglie. Anche quest’anno la comunità di Masella si prepara a vivere il periodo natalizio con un calendario ricco di eventi coinvolgenti. La Parrocchia SS. Cosma e Damiano e l’Associazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
