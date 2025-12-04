È morto Steve Cropper chitarrista dei Blues Brothers

La musica piange uno dei più grandi chitarristi degli ultimi decenni. È morto a 84 anni Steve Cropper, maestro delle sei corde americano che ha fondato i Booker T. & The M.G.’s e soprattutto affiancato John Belushi e Dan Aykroyd nei Blues Brothers. Lo ha annunciato la famiglia con una nota alla Stax Records, che ha condiviso la notizia con Associated Press: secondo un amico che lo aveva incontrato il giorno prima in un centro di riabilitazione dove si stava riprendendo per una caduta, era al lavoro su nuova musica. Tra i padri del soul e icona del Memphis Sound, nel 1996 era stato definito dalla rivista britannica Mojo « il più grande chitarrista vivente ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - È morto Steve Cropper, chitarrista dei Blues Brothers

