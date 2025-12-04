E’ morto Steve Cropper addio al chitarrista dei Blues Brothers

Lapresse.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  E’ morto a 84 anni Steve Cropper, tra i fondatori dei Booker T. and the M.G.’s e membro della leggendaria band Blues Brothers con John Belushi e Dan Aykroyd, divenuta famosa con l’omonimo film di John Landis. Il decesso è avvenuto nella giornata di mercoledì a Nashville secondo la famiglia del musicista ma le cause non sono state ancora chiarite. Eddie Gore, un suo collaboratore di lunga data, ha dichiarato di aver fatto visita a  Cropper  martedì scorso in una struttura di riabilitazione a Nashville, dove il chitarrista si trovava a seguito di una caduta. “È una persona davvero buona – ha detto Gore – Siamo stati fortunati ad averlo, senza dubbio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

E' morto Steve Cropper, addio al chitarrista dei Blues Brothers

