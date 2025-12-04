E' morto Gerlando Alberti jr ergastolano per l’omicidio di Graziella Campagna

Gerlando Alberti jr è morto a Palermo nei giorni scorsi all’età di 78 anni, dopo una lunga malattia. Condannato all’ergastolo per il rapimento e l’omicidio di Graziella Campagna, 17enne uccisa nel 1985 a Villafranca Tirrena con cinque colpi di lupara, il boss pagò un crimine nato da un’agendina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - E' morto Gerlando Alberti jr, ergastolano per l’omicidio di Graziella Campagna

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Morto a Palermo il boss Gerlando Alberti jr: fu condannato all'ergastolo per l'omicidio di Graziella Campagna https://gazzettadelsud.it/?p=2138315 - facebook.com Vai su Facebook

E' morto Gerlando Alberti jr, ergastolano per l’omicidio di Graziella Campagna ift.tt/RJBCK7o ift.tt/0OGCV6x Vai su X

Morto a 78 anni Gerlando Alberti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Graziella Campagna - Condannato all’ergastolo per il rapimento e l’omicidio di Graziella Campagna, 17enne uccisa nel 1985 a Villafranca T ... Secondo mondopalermo.it

Mafia, è morto Gerlando Alberti junior: era all’ergastolo per l’omicidio di Graziella Campagna - Condannato all’ergastolo per il rapimento e l’omicidio di Graziella Campagna, 17enne uccisa nel 1985 a Villafranca Ti ... Si legge su mondopalermo.it

Morto a Palermo il boss Gerlando Alberti jr: fu condannato all'ergastolo per l'omicidio di Graziella Campagna - È morto nei giorni scorsi all'età di 78 anni il boss Gerlando Alberti jr, che fu condannato all'ergastolo per l'omicidio della povera Graziella Campagna, dopo una vicenda processuale ventennale costel ... msn.com scrive

È morto il boss Gerlando Alberti junior. 40 anni fa l’omicidio di Graziella Campagna - Insieme a Giovanni Sutera era stato condannato all'ergastolo The post È morto il boss Gerlando Alberti Junior. Scrive msn.com