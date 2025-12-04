E' morto Gerlando Alberti jr ergastolano per l’omicidio di Graziella Campagna

Gerlando Alberti jr è morto a Palermo nei giorni scorsi all’età di 78 anni, dopo una lunga malattia. Condannato all’ergastolo per il rapimento e l’omicidio di Graziella Campagna, 17enne uccisa nel 1985 a Villafranca Tirrena con cinque colpi di lupara, il boss pagò un crimine nato da un’agendina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

