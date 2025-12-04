È morto dj Mozart tra i pionieri del clubbing italiano e presenza storica alla Baia degli Angeli di Gabicce

È morto Claudio Rispoli, più conosciuto come dj Mozart. Il produttore e musicista tra i pionieri del clubbing italiano, aveva 67anni. Nato ad Ancona nel 1958, aveva intrapreso gli studi pianistici presso il Conservatorio Rossini di Pesaro: il soprannome “Mozart” è stato preso come spunto proprio dal suo percorso di formazione nella musica classica. “ L’avvicinamento alla musica è sostanzialmente una responsabilità della mia famiglia. – aveva raccontato Rispoli a Notte Italiana – I miei genitori si erano accorti, fin da quand’ero piccolo, che avevo particolari propensioni verso la musica. Così a cavallo tra le elementari e le medie inizio il conservatorio; studi fatti con non poca fatica perché studiare non era una cosa che faceva per me. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

