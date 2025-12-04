E' morto Agostino ' o pazz la moto come ribellione | nel 1970 capeggiò la protesta popolare a Napoli poi stuntman nei film

Nell’estate del 1970 in sella alla sua Gilera 125 (debitamente truccata) conquistò le prime pagine dei giornali per le sue scorribande in moto lungo le strade di Napoli con le quali si faceva beffa dei controlli, fino a diventare per molti un simbolo di ribellione: è morto a Napoli a 72 anni Antonio Mellino, in arte "Agostino 'o pazzo", motociclista e in seguito stuntman in diverse pellicole del. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - E' morto Agostino 'o pazz, la moto come ribellione: nel 1970 capeggiò la protesta popolare a Napoli, poi stuntman nei film

