E’ morto a Napoli Agostino ‘o pazz la moto come ribellione

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’estate del 1970 in sella alla sua Gilera 125 (debitamente truccata) conquistò le prime pagine dei giornali per le sue scorribande in moto lungo le strade di Napoli con le quali si faceva beffa dei controlli, fino a diventare per molti un simbolo di ribellione: è morto a Napoli a 72 anni Antonio Mellino, in arte Agostino ‘o pazzo, motociclista e in seguito stuntman in diverse pellicole del genere di culto ‘poliziottesco’ negli anni Settanta. Amante delle moto e pilota spericolato, doveva il suo soprannome alla passione che da giovane aveva per il campione di motociclismo Giacomo Agostini cui diceva di ispirarsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - E’ morto a Napoli Agostino ‘o pazz, la moto come ribellione

