È morta Mabel Bocchi stella del basket azzurro Aveva 72 anni

Considerata la più grande cestista italiana, nel 1975 fu votata dalla Fiba come miglior giocatrice del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

