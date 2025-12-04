È morta Mabel Bocchi stella del basket azzurro Aveva 72 anni
Considerata la più grande cestista italiana, nel 1975 fu votata dalla Fiba come miglior giocatrice del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
