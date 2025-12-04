E’ morta Mabel Bocchi la leggenda del basket aveva 72 anni

E’ morta all’età di 72 anni Mabel Bocchi, icona del basket femminile italiano, considerata la più grande cestista azzurra di tutti i tempi. Si laureò campione d’Europa di club con la Geas di Sesto San Giovanni, contribuendo alla conquista del primo titolo continentale femminile da parte di una squadra italiana di qualsiasi disciplina sportiva. Con la squadra nazionale disputò tre edizioni del campionato europeo, conquistando il terzo posto nell’edizione italiana del 1974, e una del campionato mondiale, nel 1975 in Colombia, concluso al quarto posto assoluto e con il personale di miglior realizzatrice. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - E’ morta Mabel Bocchi, la leggenda del basket aveva 72 anni

