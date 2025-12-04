E’ l’ultima battuta? | Il trailer del nuovo film di Bradley Cooper
Searchlight Pictures ha diffuso il trailer di E’ l’ultima battuta?, il nuovo film diretto dal candidato all’Oscar “ Bradley Cooper “. Reduce da una serie di successi di critica, come “ Maestro ” e “ A Star Is Born “, l’attoreregista Bradley Cooper si appresta ad accompagnare il suo nuovo film da regista nelle sale di tutto il mondo, dal 2 aprile 2026 in quelle italiane. Nel film “ È l’Ultima Battuta? “, Alex ( Will Arnett ) è un uomo che affronta la crisi di mezza età e un imminente divorzio, in cerca di un nuovo inizio nel mondo della stand-up comedy newyorkese, mentre sua moglie Tess ( Laura Dern ) riflette sui sacrifici fatti per la famiglia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
«Quando affronti una crisi personale, a volte l’unica cosa che puoi fare è salire su un palco e provare a riderci sopra. » Bradley Cooper torna dietro la macchina da presa dopo Maestro, firmando regia e produzione di È l’ultima battuta? , una commedia dramm - facebook.com Vai su Facebook
"Muoviamoci, ca**o!": la batutta di The Witcher 4 è un caso, ma la showrunner difende la scelta linguistica - La frase criticata dai fan perché suona inappropriata nel contento della serie fantasy, da oggi su Netflix con la quarta stagione, difesa dalla sua autrice. movieplayer.it scrive