È la mia battaglia per la libertà Chérie a Monza cambierà sesso anagrafico | come funziona e i costi
La data è quella del 4 dicembre, giorno nel quale si recherà in Tribunale a Monza per chiedere ai giudici il cambio del suo nome e del suo sesso. Sulla carta di identità e su tutti gli altri documenti di riconoscimento. Nella speranza di dichiarare finalmente al mondo quella ha sempre sentito. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Approfondisci con queste news
Il ruolo centrale della madre e la battaglia per riconquistare la libertà. Lo strappo con il manager che lo aveva scoperto e la rinascita con i colleghi musicisti. Quella notte in cui andò dalla madre a dirle di lasciare suo padre, 30 anni più anziano - facebook.com Vai su Facebook
Continua la battaglia per la libertà di espressione @GabrielShipton , fratello di Julian Assange, insieme a @sunnago , ha raccontato come l’invenzione di Satoshi Nakamoto sia diventata uno strumento cruciale per proteggere attivisti e dissidenti sparsi nel mo Vai su X