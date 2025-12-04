È la mia battaglia per la libertà Chérie a Monza cambierà sesso anagrafico | come funziona e i costi

Monzatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La data è quella del 4 dicembre, giorno nel quale si recherà in Tribunale a Monza per chiedere ai giudici il cambio del suo nome e del suo sesso. Sulla carta di identità e su tutti gli altri documenti di riconoscimento. Nella speranza di dichiarare finalmente al mondo quella ha sempre sentito. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: 200 Mia Battaglia Libert224