Una visita che vale più di mille parole. Tathiana Garbin, capitana della nazionale femminile di tennis, si trova in questi giorni a Tolentino per seguire da vicino gli allenamenti di Elisabetta Cocciaretto in vista della nuova stagione agonistica. Un’occasione che la città ha colto per celebrare non solo i recenti trionfi azzurri, ma anche la straordinaria crescita del tennis locale. Il sindaco Mauro Sclavi e il vicesindaco Alessia Pupo hanno accolto Garbin esprimendo gratitudine e ammirazione per i risultati ottenuti. La seconda vittoria consecutiva nella Billie Jean King Cup non è arrivata per caso: la capitana azzurra è riuscita a costruire uno spirito di squadra straordinario in uno sport tradizionalmente individuale come il tennis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - E’ in questi giorni a Tolentino