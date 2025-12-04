È bianco Cloud Dance il Pantone 2026

Metropolitanmagazine.it | 4 dic 2025

È ufficiale: il Pantone 2026 è il 11-4201 Cloud Dancer. Lo annuncia il Color Institute: “Una sfumatura neutra di bianco che induce alla calma, alla chiarezza e a un respiro creativo in un mondo pieno di rumori”. Una sfumatura di bianco, insomma, che sembra portare momenti di pace in questo periodo storico così difficile. Il sito è andato in down alla chiusura del countdown che, dal 1999 ormai, annuncia la previsione del colore dell’anno. Il Pantone 2026 è il bianco “Cloud Dancer”. Come ha sottolineato l’Istituto, “Non è un bianco puro, non è un bianco tecnico, non è quel tipo di bianco otticamente molto brillante che, se pensiamo al periodo post-Covid, le persone cercavano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

