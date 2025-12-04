A Barga il segnale vero che siamo entrati nelle feste natalizi è il tradizionale "Doppio dell’Immacolata" evento con protagoniste le antiche campane del Duomo di Barga che, alla vigilia dell’Immacolata Concezione vengono suonate per un’intera ora dai valorosi campanari di Barga. La sera del 7 dicembre, dalle 21 alle 22 la squadra dei campanari, riunita al gran completo, regalerà questa emozione immancabile per tutti i barghigiani: un vero e proprio concerto alle orecchie di tutti gli abitanti di Barga; un’ora speciale in cui le antiche campane diffonderanno per tutta la vallata il loro suono che ispirò anche il poeta Giovanni Pascoli, tanto da scrivere la celebre "L’Ora di Barga". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ aria di Natale. A Barga è ora del ”Doppio“