E a Premilcuore si fa festa da questa domenica fino al 28

Il Comune e la Pro loco di Premilcuore, col patrocinio di Romagna Acque e della Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese, hanno presentato un ricco programma d’iniziative culturali, musicali e ricreative nel periodo di Natale. Il via domenica prossima, inaugurazione alle 15.30 al Centro visite, con la musica di Masini Brass Ensamble e accensione dell’albero di Natale. Si proseguirà lunedì, festa dell’Immacolata, alle 15.30 con il laboratorio degli elfi di Babbo Natale. Due giorni di festa nel weekend successivo, con inizio sabato 13 alle 16 assistendo allo spettacolo ‘Aspettando Papà Noel’ e alle 21 la Pink Orchestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - E a Premilcuore si fa festa da questa domenica fino al 28

