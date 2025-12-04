Dynamite 03.122024 – Iron Sharpens Iron

Benvenuti all’analisi di AEW Dynamite, in diretta dal Fishers Event Center di Fishers, Indiana. Una puntata che promette tanti contenuti con il faccia a faccia tra Samoa Joe ed Eddie Kingston in vista del match titolato a Winter Is Coming e ben tre incontri del Continental Classic che vedranno anche lo scontro interno ai Death Riders tra Jon Moxley e Claudio Castagnoli. Lo show si apre con Tony Schiavone sul ring per il faccia a faccia, ma Joe gli intima subito di andarsene prima che gli strappi quella “parrucca orrenda” dalla testa. Joe spiega di non indossare il completo elegante perché venire in Indiana con lo smoking sarebbe come andare in uno zoo: i pinguini lo apprezzerebbero, ma agli animali non importa nulla. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Dynamite 03.12.2024 – Iron Sharpens Iron