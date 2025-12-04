Dusan Vlahovic operato a Londra la Juventus lo aspetta | i tempi di recupero dopo l'intervento

Dusan Vlahovic è stato operato a Londra dopo la lesione di alto grado rimediata nel match contro il Cagliari. La riabilitazione resta comunque lunga, di circa tre mesi. La Juventus lo riavrà solo a fine febbraio 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Juventus: Vlahovic verrà operato oggi a Londra. Rientro previsto a marzo Dusan Vlahovic verrà operato oggi a Londra. L’attaccante della Juventus si era infortunato nel corso dell’ultima partita di campionato, vinta 2-1 sabato scorso allo Stadium contro il - facebook.com Vai su Facebook

Luciano Spalletti rammaricato per l'infortunio di Dusan Vlahovic #Juventus #Spalletti #Vlahovic Vai su X

Dusan Vlahovic operato a Londra, la Juventus lo aspetta: i tempi di recupero dopo l’intervento - Dusan Vlahovic è stato operato a Londra dopo la lesione di alto grado rimediata nel match contro il Cagliari. Scrive fanpage.it

Vlahovic operato a Londra: il comunicato della Juve e quando potrà tornare in campo DV9 - Dusan Vlahovic, infortunatosi nell'ultima partita di campionato contro il Cagliari, si è operato oggi a Londra e inizierà il percorso di riabilitazione. Segnala tuttosport.com

Juventus, Vlahovic operato a Londra: il comunicato, i tempi di recupero e quando torna a giocare - L'attaccante bianconero si è operato a Londra dopo il grave infortunio muscolare rimediato contro il Cagliari: il comunicato della Juventus e i tempi di recupero per Vlahovic. Lo riporta msn.com

Juventus, Vlahovic operato a Londra: per il serbo stop di 14 settimane, tornerà a marzo - L’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, si è operato a Londra dopo il grave infortunio muscolare di cui è rimasto vittima. Scrive gazzettadelsud.it

Juventus, Dusan Vlahovic operato a Londra: possibile rientro a marzo - Anche Federico Gatti sotto i ferri, per lui almeno un mese di stop ... Scrive mam-e.it

Juventus, Vlahovic si è operato: la nota del club e i tempi di recupero - Attraverso una nota pubblicata in questi minuti sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del centravanti serbo ... Lo riporta msn.com