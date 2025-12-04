Due pomeriggi per bambini dedicati al Natale nel borgo di Raggiolo

Due pomeriggi dedicati ai bambini e alle loro famiglie per vivere le suggestioni del Natale tra vicoli e boschi di Raggiolo. Sabato 13 e sabato 20 dicembre è in programma la 1ª edizione di “Nella Capanna di Babbo Natale” che, promossa dalla cooperativa In Quiete, animerà il borgo casentinese con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Due pomeriggi per bambini dedicati al Natale nel borgo di Raggiolo

