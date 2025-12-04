Due mondi un desiderio | il film turco tra fantasy e melodramma – Recensione

Conosciamo Bilge e Can nel 1998, quando i due ancora bambini si conoscono in un ospedale pediatrico la notte di Capodanno. Tra loro si crea un legame profondo e misterioso, una connessione che sembra andare oltre la semplice simpatia infantile. Prima di separarsi, esprimono un desiderio, che rimarrà segreto al pubblico fino alle fasi finali, guardando le stelle cadenti. In Due mondi, un desiderio la storia salta poi avanti di vent'anni, con Bilge che è diventata un'avvocata di successo a Istanbul e Can che si guadagna da vivere come archeologo. Dopo che lui rimane coinvolto in un misterioso incidente d'auto, legato al furto di una preziosa anfora antica, e finisce in coma, i due improvvisamente cominciano a comunicare telepaticamente: Bilge può udire i pensieri e le parole di Can anche quando si trova a chilometri di distanza, e viceversa.

