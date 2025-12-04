Sarebbero dovuto rimanere nel carcere di Viterbo per 4 anni e 2 mesi, dopo essere stato condannato per associazione a delinquere, sfruttamento della prostituzione e spaccio di stupefacenti. Invece è stato espulso e nella giornata del 3 dicembre la polizia lo ha rimpatriato.L'uomo, un 43enne. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Droga e prostituzione, rimpatriato in Albania: "È pericoloso"