Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi 4 dicembre 2025

. Questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato al tema della violenza e dell’odio espresso dagli antagonisti dopo il recente assalto alla sede della Stampa. Poi, focus sulla sicurezza, con particolare attenzione all’aumento di furti, rapine e aggressioni per strada, un fenomeno che sta preoccupando cittadini e amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 dicembre 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

Silvia SARDONE, Vicesegretario federale - Europarlamentare Lega > GIOVEDÌ 4 DICEMBRE ore 22:40 a "Dritto e Rovescio" (Rete 4) Streaming: mediaset.it/rete4/ | Tw: @Drittorovescio_ #drittoerovescio Vai su X

CUSCINO SARDO IMBOTTITO DISEGNO PISTOCCU GIALLO AL DRITTO E AL ROVESCIO CM 40 X 40 € 10.50 ? ? ? L' UNO - facebook.com Vai su Facebook

Dritto e Rovescio di stasera: ospiti e argomenti del 4 dicembre. Dall'assalto a La Stampa ai presepi contestati, ecco le anticipazioni - Nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk condotto da Paolo Del Debbio che va in onda in prima serata su Rete 4. Riporta ilmessaggero.it

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: dall'assalto a La Stampa alle polemiche sui presepi pubblici. Le anticipazioni - Oggi 4 dicembre 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Si legge su affaritaliani.it

Dritto e Rovescio, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 4 dicembre: violenza, sicurezza e la polemica legata ai presepi - Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, in onda in prima serata su Rete 4 ... Lo riporta corrieredellumbria.it

Dritto e Rovescio, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 27 novembre. In studio Giuseppe Conte - Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, in onda in prima serata su Rete 4 ... Si legge su corrieredellumbria.it

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Giuseppe Conte parlerà di sicurezza e delle prospettive per le prossime elezioni politiche - Oggi 27 novembre 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio . Secondo affaritaliani.it

Dritto e Rovescio: allarme sicurezza e boom di medicinali per dimagrire nella puntata di stasera - Dritto e Rovescio: Paolo Del Debbio torna in prima serata con l'allarme sicurezza nelle città e il boom di medicinali per dimagrire. Scrive davidemaggio.it