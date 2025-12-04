Dramma in fabbrica | muore a 27 anni schiacciato da un macchinario

Bresciatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Mohssin Ghouati l'ennesima vittima bresciana sul lavoro. Di origine marocchine, da anni viveva ormai a Pian Camuno: classe 1998, aveva compiuto 27 anni poco più di due settimane fa. È morto in un tragico incidente alla Montello spa, storica azienda sita nell'omonimo paese bergamasco: un tempo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

dramma fabbrica muore 27Dramma in fabbrica: muore a 27 anni schiacciato da un macchinario - Di origine marocchine, da anni viveva ormai a Pian Camuno: classe 1998, aveva compiuto 27 anni poco più di due settimane fa. Lo riporta bresciatoday.it

Operaio muore a 27 anni: colpito da detriti in una buca di carico - Infortunio mortale alla Montello Spa: operaio di 27 anni muore colpito da detriti in una buca di carico. blogsicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dramma Fabbrica Muore 27