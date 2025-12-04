Dramma in fabbrica | muore a 27 anni schiacciato da un macchinario

È Mohssin Ghouati l'ennesima vittima bresciana sul lavoro. Di origine marocchine, da anni viveva ormai a Pian Camuno: classe 1998, aveva compiuto 27 anni poco più di due settimane fa. È morto in un tragico incidente alla Montello spa, storica azienda sita nell'omonimo paese bergamasco: un tempo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it