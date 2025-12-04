Dove vedere la finale di X Factor 2025 in diretta tv e streaming e come votare i finalisti

Stasera 4 dicembre va in scena la finalissima di X Factor 2025 da Piazza del Plebiscito a Napoli: ecco a che ora inizia lo show, dove vederlo in diretta tv e streaming e come partecipare al televoto da casa per scegliere il vincitore di questa edizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? Questa è la prova finale per vedere quanto sono stati bravi gli “allievi” delle nostre Cooking Class. Se i pizzoccheri, dopo il taglio, non si sono incollati il risultato è da premio. Mara e Nicola, coppia di Bergamo che è venuta a trovarci sabato, sono stati Vai su Facebook

X Factor 2025, l'ultima sfida tra eroCaddeo, PierC, DELIA e rob. Dove vedere la finale - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, l'ultima sfida tra eroCaddeo, PierC, DELIA e rob. Lo riporta tg24.sky.it

Dove vedere la finale di X Factor 2026 in diretta tv e streaming e come votare i finalisti - Stasera 4 dicembre va in scena la finalissima di X Factor 2025 da Piazza del Plebiscito a Napoli: ecco a che ora inizia lo show, dove vederlo in diretta tv e streaming e come partecipare al televoto ... Riporta fanpage.it

X Factor 2025, la finale in diretta da Napoli: dove e quando vederla in tv, in chiaro, e chi sono i finalisti - X Factor 2025, la finale in diretta da Napoli: dove e quando vederla in tv, in chiaro, e chi sono i quattro finalisti. Riporta superguidatv.it

X Factor, la finale di Napoli elegge il vincitore (e Tozzi chiude la carriera) - Cosa vedere in TV stasera, giovedì 4 dicembre 2025: grande show in Piazza del Plebiscito, Ore 14 su Garlasco, Gassmann professore e la Coppa Italia. Da libero.it

X Factor 2025, stasera la finale: anticipazioni, concorrenti, ospiti, tutto quello che c'è da sapere - Piazza del Plebiscito a Napoli è pronta ad accogliere la finale di X Factor 2025, di scena giovedì 4 dicembre dalle 21. Si legge su corriere.it

Finale X Factor, dove vederla, biglietti, ospiti e cantanti - La Finale di X Factor 2025 sta per arrivare: dove vederla, i biglietti, gli ospiti e i cantanti che si contenderanno la vittoria. Lo riporta dilei.it