Dovbyk accelera | recupero lampo e voglia di riconquistare la Roma

La difficoltà realizzativa della Roma e le continue suggestioni di mercato sul possibile arrivo di un nuovo centravanti hanno acceso l’orgoglio di Artem Dovbyk, deciso a non farsi mettere da parte. L’attaccante, fermato a inizio novembre da una lesione al tendine del retto femorale sinistro, sta sorprendentemente bruciando le tappe: negli ultimi giorni si sta allenando con corse ad alta intensità al centro sportivo di Trigoria, molto prima del previsto. L’infortunio, più complesso di un normale problema muscolare, lasciava pensare a circa sei settimane di stop, con il rischio concreto che l’anno solare di Dovbyk fosse finito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dovbyk accelera: recupero lampo e voglia di riconquistare la Roma

Scopri altri approfondimenti

RASSEGNA STAMPA, 04/1 • Dybala ancora fermo per febbre: la Roma spera di riaverlo in gruppo. • Dovbyk accelera: punta il Como, sogna la Juve. • Pisilli, il Genoa ci pensa: ipotesi gennaio. #asroma #Roma #asr #edicola #Dybala #Dovbyk #Pisill Vai su X

La Roma prenderà un attaccante a gennaio e l'infortunio di Dovbyk sta accelerando i tempi! Obiettivo numero uno? Il ritorno in Italia di Joshua Zirkzee Vai su Facebook

Roma, Dovbyk anticipa i tempi e cerca la svolta - Non ancora verso la convocazione, s’intende, però il dolore è sparito e le sue gambe sono tornate a girare. Segnala corrieredellosport.it

Roma, Dovbyk corre verso il recupero: troppi infortuni e tanta concorrenza - Dovbyk, in ogni caso, è pronto a riprendersi la Roma, nonostante l’ombra della ... Segnala corrieredellosport.it

Roma, lesione al tendine del retto femorale sinistro per Dovbyk: i tempi di recupero - Uscito verso la fine del primo tempo della sfida di campionato contro l’Udinese, l’attaccante si è sottoposto a esami strumentali ... Scrive gianlucadimarzio.com

Napoli, si valuta Dovbyk per l'attacco. Calciomercato news - Il Napoli è tornato sul mercato per cercare un attaccante, in seguito all'infortunio di Romelu Lukaku per il quale non si sanno ancora con certezza i tempi di recupero. Da sport.sky.it

Dovbyk resterà fuori un mese e mezzo: altri guai in attacco per la Roma di Gasperini - La Roma vola in campionato, ma Gasperini deve fare i conti con un altro infortunio. Da ilmessaggero.it

Dovbyk, c’è lesione: out 4-6 settimane. Sono già sette gli infortuni muscolari - L’ultimo ad aggiungersi alla lista degli infortunati è Dovbyk che ha alzato bandiera bianca con l’Udinese e gli esami strumentali effettuati ieri hanno ... Riporta ilmessaggero.it