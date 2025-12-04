Per anni la sua età è stata un mistero chiacchierato tra tifosi e addetti ai lavori, quasi una leggenda metropolitana del calcio internazionale. Ora, Seydou Doumbia, ex attaccante ivoriano passato anche dalla Roma, torna al centro della scena grazie a un episodio tanto curioso quanto virale: avrebbe fallito la macchina della verità, alimentando i dubbi sulla reale data di nascita. L’ex bomber del CSKA Mosca, che ha chiuso la carriera dopo l’esperienza a Malta con l’Hamrun Spartans, si sarebbe sottoposto al poligrafo nel tentativo di mettere a tacere le voci sulla sua età, ufficialmente 37 anni (nato il 31 dicembre 1987). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Doumbia e il test della verità: l’ex Roma fallisce il poligrafo. Non avrebbe 38 anni