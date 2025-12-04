Double Degree | la nuova destinazione porta in Cina

Ilpiacenza.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Università Cattolica si proietta anche in Cina. Da quest’anno agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Global Business Management, della Facoltà di Economia e Giurisprudenza del campus piacentino, viene offerta una nuova destinazione nell’ambito del programma Double Degree. Si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

