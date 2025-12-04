BARI - In considerazione delle condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato le ultime ore, la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha intensificato le attività di monitoraggio sull’intero territorio regionale, con particolare attenzione alla fascia adriatica.Sono state inoltre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Dorsale adriatica e corsi d'acqua, Protezione Civile vigile nonostante il meteo migliori