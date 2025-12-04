Doppio assalto al bancomat | spariti 30mila euro
Due furti nel giro di poche ore nel Pordenonese. Questa volta, nel mirino dei ladri, sono state le casse automatiche delle banche nelle filiali Bcc Pordenonese e Monsile nelle zone di Chions e Pravisdomini. Un colpo, studiato nei minimi dettagli, messo a segno da tre persone con il viso coperto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
