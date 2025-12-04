Doppio assalto al bancomat | spariti 30mila euro

Pordenonetoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due furti nel giro di poche ore nel Pordenonese. Questa volta, nel mirino dei ladri, sono state le casse automatiche delle banche nelle filiali Bcc Pordenonese e Monsile nelle zone di Chions e Pravisdomini. Un colpo, studiato nei minimi dettagli, messo a segno da tre persone con il viso coperto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

doppio assalto al bancomat spariti 30mila euro

© Pordenonetoday.it - Doppio assalto al bancomat: spariti 30mila euro

Argomenti simili trattati di recente

Doppio assalto ai bancomat nella notte - 30 di questa notte i vigili del fuoco della Bat sono intervenuti per l’esplosione del bancomat presso la filiale BPM in via Trinità 13 a Trinitapoli. Come scrive rainews.it

Assalto a bancomat con esplosivo nel Foggiano - Ignoti hanno fatto esplodere un rudimentale ordigno esplosivo che ha danneggiato lo sportello bancomat della filiale di Banco Bpm a Bovino. Come scrive ansa.it

Assalto al bancomat con esplosivo: boato nella notte - Ennesimo colpo la scorsa notte a Serracapriola, piccolo comune del Foggiano, è stato fatto esplodere lo sportello automatico della ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Assalto a bancomat con esplosivo nel Foggiano - Ignoti hanno fatto esplodere un rudimentale ordigno esplosivo che ha danneggiato il bancomat dell'ufficio postale in via Isonzo a Zapponeta. Segnala ansa.it

Assalto al bancomat con l'esplosivo - Assaltato con l'esplosivo il bancomat della filiale della banca Popolare di Verona in via Venezia a Padova. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Doppio Assalto Bancomat Spariti