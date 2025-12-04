Dopo Roma anche nel bagno di un liceo di Lucca spunta la lista stupri con i nomi di due studentesse
Dopo Roma arriva anche Lucca. Un elenco con i nomi di due studentesse accompagnato dalla scritta “ Lista stupri “ è comparso nei bagni del liceo scientifico Vallisneri nel centro della città toscana. Una delle poche differenze il pennarello usato: nero. Era rosso quello utilizzato al liceo Giulio Cesare di Roma. Ad accompagnare l’elenco nel lice di Lucca anche un disegno di genitali femminili. Rimosso insieme la scritta dal personale che ha allertato la dirigente scolastica, Maria Rosaria Mencacci. A seguito è stata chiamata la polizia. Sebbene gli autori del gesto non siano ancora stati identificati, le indagini della Questura di Lucca sono in corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Maria Teresa Regard, le concitate trenta ore trascorse a Roma dopo il comunicato di Badoglio, il suo ruolo nella Resistenza, nel racconto di Davide Conti per Patria e Libertà, qui tinyurl.com/mu7kushz - facebook.com Vai su Facebook
Roma, "svelato" il piano per gennaio: il club ha lo spazio per un acquisto importante a titolo definitivo dopo il mancato investimento per Sancho a fine agosto. #CalciomercatoRoma ? shorturl.at/sz4id Vai su X
“Lista degli stupri“ nel bagno del liceo - Dopo il fatto capitato al liceo Giulio Cesare di Roma con l’aberrante “lista degli stupri”, ieri è accaduta una ... Secondo lanazione.it
“Lista stupri” nel bagno di un liceo scientifico, nuovo caso a Lucca: indaga la Polizia - Dopo la “lista stupri” trovata nei giorni scorsi al liceo Giulio Cesare di Roma, un nuovo caso a Lucca. Segnala fanpage.it
Lista degli stupri a Lucca al liceo scientifico Vallisneri, nuova scoperta in bagno dopo il caso di Roma - Dopo il Giulio Cesare di Roma, anche in un liceo di Lucca è comparsa una lista degli stupri. Scrive virgilio.it
Lucca, “lista stupri” nel bagno del liceo. Sotto la scritta choc i nomi di due ragazze - Dopo il liceo Giulio Cesare di Roma, è successo anche al Vallisneri. Da msn.com
"Lista degli stupri", dopo quello di Roma nuovo caso nel bagno di un liceo a Lucca - Leggi su Sky TG24 l'articolo 'Lista degli stupri', dopo quello di Roma nuovo caso nel bagno di un liceo a Lucca ... Si legge su tg24.sky.it
«Non sanno cosa significa uscire di casa e avere paura» la protesta delle ragazze dopo la "Lista stupri" - Dopo la scoperta della “Lista stupri” sul muro di un bagno del liceo Giulio Cesare di Roma, le ragazze prendono la parola ... Riporta cosmopolitan.com