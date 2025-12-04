dopo roma anche nel bagno di un liceo di lucca spunta la lista stupri con i nomi di due studentesse

Dopo Roma arriva anche Lucca. Un elenco con i nomi di due studentesse accompagnato dalla scritta “ Lista stupri “ è comparso nei bagni del liceo scientifico Vallisneri nel centro della città toscana. Una delle poche differenze il pennarello usato: nero. Era rosso quello utilizzato al liceo Giulio Cesare di Roma. Ad accompagnare l’elenco nel lice di Lucca anche un disegno di genitali femminili. Rimosso insieme la scritta dal personale che ha allertato la dirigente scolastica, Maria Rosaria Mencacci. A seguito è stata chiamata la polizia. Sebbene gli autori del gesto non siano ancora stati identificati, le indagini della Questura di Lucca sono in corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

