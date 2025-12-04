Dopo l’arresto del figlio per droga l’ex assessore Gualtieri | Pronta a difendermi dalle falsità
Sesto Calende (Varese), 4 dicembre 2025 – Dopo l’ arresto del figlio per spaccio di droga e le polemiche che hanno investito l’Amministrazione, l’ormai ex assessore alla Sicurezza Francesca Gualtieri rompe il silenzio e sceglie di parlare con un comunicato ufficiale diffuso ieri mattinata. Una presa di posizione netta, carica di fermezza e volontà di ristabilire la verità. L’intervento . “Mi vedo costretta mio malgrado – scrive Gualtieri – a tornare sulla questione che mi ha portata a rimettere al sindaco Elisabetta Giordani la delega alla Sicurezza per impedire il diffondersi di informazioni false o distorte”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
