Dopo l’arresto del figlio per droga l’ex assessore Gualtieri | Pronta a difendermi dalle falsità

Ilgiorno.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sesto Calende (Varese), 4 dicembre 2025 – Dopo l’ arresto del figlio per spaccio di droga e le polemiche che hanno investito l’Amministrazione, l’ormai ex assessore alla Sicurezza Francesca Gualtieri rompe il silenzio e sceglie di parlare con un comunicato ufficiale diffuso ieri mattinata. Una presa di posizione netta, carica di fermezza e volontà di ristabilire la verità.  L’intervento . “Mi vedo costretta mio malgrado – scrive Gualtieri – a tornare sulla questione che mi ha portata a rimettere al sindaco Elisabetta Giordani la delega alla Sicurezza per impedire il diffondersi di informazioni false o distorte”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

