Dopo il parto è normale avere un forte dolore al coccige?
Dopo il parto, alcune donne possono sperimentare dolori nella zona del coccige. Questo disagio può essere legato a diversi fattori, tra cui cambiamenti anatomici o tensioni muscolari. È importante capire le cause e valutare eventuali interventi per alleviare il dolore, garantendo un recupero più confortevole nel periodo postpartum.
Buongiorno dottoressa, poco dopo il parto ho iniziato ad avere un dolore persistente al coccige, soprattutto quando sto seduta o mi alzo. Ho letto che può essere una conseguenza del parto: è una cosa che tende a risolversi da sola o servono fisioterapia e controlli specifici? La ringrazio se vorrà rispondermi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
