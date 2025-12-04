Dopo il caso della Cnrs è stato scoperto un nuovo tipo di umano | il terrapiattista bibliometrico
C’è un momento, in ogni dibattito pubblico, in cui ci si accorge che non tutti stanno guardando la stessa realtà. Lo si vede dalle reazioni, dai commenti, da quella strana ostinazione che resiste anche quando i fatti si accumulano. È successo ancora ieri, dopo il mio articolo dedicato alla scelta del Cnrs. Basta leggere certe risposte sui social: un riflesso condizionato che nega l’evidenza prima ancora di discuterne. “Da noi non si può fare.” “È irrealizzabile.” “I baroni.” Quelle reazioni mi hanno confermato una sensazione che covavo da tempo: nella discussione sulla ricerca è emerso un nuovo tipo umano, una figura che non appartiene alla scienza, ma alla psicologia della scienza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
