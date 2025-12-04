Dopo i Gotham Awards 2025 i due attori protagonisti di Song Sung Blue hanno acceso l’Old Mates Pub con una performance a sorpresa

D opo la serata dei Gotham Awards 2025 a New York, Hugh Jackman e Kate Hudson hanno trasformato un normale lunedì sera in una vera festa da star. I due attori hanno fatto tappa all’ Old Mates Pub, un locale australiano nel cuore della città, regalando ai presenti un’esibizione a sorpresa che ha acceso la notte newyorkese. Protagonisti del film in arrivo Song Sung Blue — in cui interpretano due musicisti in difficoltà che fondano una cover band dedicata a Neil Diamond — Jackman e Hudson hanno deliziato il pubblico con tre grandi classici del cantautore: Forever in Blue Jeans, Crunchy Granola Suite e l’immortale Sweet Caroline. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dopo i Gotham Awards 2025, i due attori protagonisti di "Song Sung Blue" hanno acceso l’Old Mates Pub con una performance a sorpresa

