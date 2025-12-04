Dopo Berlino i bronzi di San Casciano esposti ad Aquileia
Da oggi all'8 marzo del prossimo anno il Museo archeologico nazionale di Aquileia accoglie una nuova esposizione. Dopo il palazzo del Quirinale, il Museo archeologico nazionale di Napoli e quello di Reggio Calabria e infine il James Simon Galerie di Berlino, i bronzi di San Casciano saranno messi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Berlino Ovest, 1958: ecco come si presentava il Reichstag dopo gli anni difficili della Seconda guerra mondiale. Era poco più di un mucchio di macerie. Dopo la guerra, il Reichstag era vuoto, annerito e pieno di buchi lasciati dai proiettili. Rimaneva il simbolo - facebook.com Vai su Facebook
Dopo Parigi e Berlino, anche a Roma si ragiona sull'introduzione della leva militare su base volontaria: il ministro della Difesa Crosetto porterà in Parlamento una nuova proposta per il servizio militare. Tutti i dettagli. Vai su X
Dopo Berlino i bronzi di San Casciano esposti ad Aquileia - I reperti ripercorrono la storia del sito in cui sono stati rinvenuti, dal I secolo avanti Cristo al V dopo Cristo. Scrive udinetoday.it
I Bronzi di San Casciano dopo il Museo Archeologico di Reggio Calabria arrivano ad Aquileia - I Bronzi di San Casciano‘ arriva al Museo archeologico nazionale di Aquileia dopo le edizioni allestite al Palazzo del Quirinale, al Museo archeologico nazionale di Napol ... Lo riporta strettoweb.com
I BRONZI DI SAN CASCIANO IN MOSTRA AD AQUILEIA: UN TESORO ETRUSCO-ROMANO - La straordinaria collezione dei Bronzi di San Casciano approda al Museo archeologico nazionale di Aquileia. Scrive oksiena.it
I bronzi di San Casciano in mostra ad Aquileia - I Bronzi di San Casciano' arriva al Museo archeologico nazionale di Aquileia dopo le edizioni allestite al Palazzo del Quirinale, al Museo archeo ... Da msn.com
Bronzi di San Casciano. Mostra a Berlino con Giuli - San Casciano dei Bagni, 4 luglio 2025 – Il ministro della Cultura Alessandro Giuli domani non presenzierà alla serata finale del Premio Strega. lanazione.it scrive
Bronzi di San Casciano alla conquista degli Usa - (di Alessandra Baldini) Dopo aver conquistato Berlino e dopo una tappa da dicembre a marzo ad Aquileia, i bronzi di San Casciano dei Bagni si preparano a volare negli Usa. Secondo ansa.it