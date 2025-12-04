Dopo aver strumentalizzato lo stupro di una ragazza a Tor Tre Teste Forza Nuova annuncia ronde a Torpignattara

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver strumentalizzato lo stupro di una ragazza a Tor Tre Teste, Forza Nuova ci riprova, e lancia una campagna di 'arruolamento', soffiando sul fuoco della paura e dell'odio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

