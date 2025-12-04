Donne diacono? Non sia mai | il Vaticano di Papa Leone XIV boccia duramente la proposta nata con Bergoglio

Il Vaticano boccia duramente le diaconesse. Leone XIV ha fatto pubblicare la sintesi del lavoro svolto dalla seconda Commissione di studio sul diaconato femminile voluta da Papa Francesco e presieduta dal cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo emerito di L’Aquila. “Allo stato attuale della ricerca storica e della nostra conoscenza delle testimonianze bibliche e patristiche – scrive la commissione – si può ragionevolmente affermare che il diaconato femminile, sviluppatosi in maniera diseguale nelle diverse parti della Chiesa, non è stato inteso come il semplice equivalente femminile del diaconato maschile e non sembra avere rivestito un carattere sacramentale ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donne diacono? Non sia mai: il Vaticano di Papa Leone XIV boccia duramente la proposta nata con Bergoglio

