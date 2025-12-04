Donna truffata per 400mila euro a Monza con la tecnica del finto avvocato due arresti

Due persone arrestate a Monza per truffe e furti in casa ai danni di anziani: smascherata la banda del finto avvocato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Donna truffata per 400mila euro a Monza con la tecnica del "finto avvocato", due arresti

News recenti che potrebbero piacerti

Calestano, donna truffata con falsa casa vacanze sui social: denunciata una coppia Vai su X

Una donna di 55 anni di Torino ha denunciato l'amico ritrovato su Facebook che l'avrebbe truffata sottraendole 56mila euro - facebook.com Vai su Facebook

Donna truffata per 400mila euro a Monza con la tecnica del "finto avvocato", due arresti - Due persone arrestate a Monza per truffe e furti in casa ai danni di anziani: smascherata la banda del finto avvocato. Lo riporta virgilio.it

Truffe del finto avvocato e furto in casa da 400mila euro a Monza: due arresti della Mobile - Una coppia di italiani di 32 e 34 anni è finita agli arresti domiciliari: sarebbe responsabile di almeno nove episodi di truffa e furto, cinque in Brianza ... Si legge su msn.com