Donna trovata in una pozza di sangue nel Vicentino è in fin di vita

Agi.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Una donna di 49 anni  è stata trovata questa mattina in una pozza di sangue all'esterno della sua abitazione, a Torri di Quartesolo (Vicenza). Secondo quanto si apprende sarebbe stato il marito a chiamare i soccorsi. La donna è stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Nel pomeriggio sono stati sentiti il figlio maggiorenne e il marito ma al momento nessuna pista è esclusa. 🔗 Leggi su Agi.it

