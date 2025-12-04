Donna trovata in una pozza di sangue nel Vicentino è in fin di vita
AGI - Una donna di 49 anni è stata trovata questa mattina in una pozza di sangue all'esterno della sua abitazione, a Torri di Quartesolo (Vicenza). Secondo quanto si apprende sarebbe stato il marito a chiamare i soccorsi. La donna è stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Nel pomeriggio sono stati sentiti il figlio maggiorenne e il marito ma al momento nessuna pista è esclusa. 🔗 Leggi su Agi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Vicenza, donna di 49 anni trovata in una pozza di sangue all'esterno della palazzina dove abita con il compagno e il figlio Vai su X
#Vicenza Donna trovata in fin di vita. È stato il marito a lanciare l'allarme dopo averla vista riversa in una pozza di sangue nel cortile del condominio in cui vive con lei e il figlio maggiorenne, a Torri di Quartesolo. La 49enne avrebbe un esteso trauma cranic - facebook.com Vai su Facebook
Donna trovata in una pozza di sangue fuori casa, 49enne in condizioni disperate: dramma nel Vicentino. Allarme dato dal compagno - Una donna in una pozza di sangue è stata trovata questa mattina, intorno alle 5, a Torri di Quartesolo (Vicenza), all'esterno della palazzina dove vive con il marito e il figlio. Lo riporta ilmattino.it
Donna di 49 anni trovata in una pozza di sangue nel Vicentino: le autorità indagano - Donna di 49 anni trovata gravemente ferita nel Vicentino: trasferita in ospedale in condizioni critiche, gli agenti indagano. Da notizie.it
Vicenza, donna trovata in una pozza di sangue davanti alla sua casa. È grave in ospedale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vicenza, donna trovata in una pozza di sangue davanti alla sua casa. Riporta tg24.sky.it
Donna trovata in una pozza di sangue fuori casa, è in condizioni disperate: dramma fuori Vicenza - Una donna in una pozza di sangue è stata trovata questa mattina, intorno alle 5, a Torri di Quartesolo (Vicenza), all'esterno della palazzina dove vive con il marito e il figlio. Da ilmessaggero.it
Vicenza: donna trovata all'alba in un lago di sangue nel cortile del suo condominio - Una donna di 49 anni è stata trovata gravemente ferita e riversa in una pozza di sangue intorno alle 5 del mattino di oggi, nel cortile del ... Si legge su iltempo.it
Donna trovata in un lago di sangue: giallo a Quartesolo (Vicenza) - Una donna è stata trovata questa mattina in un lago di sangue a Torri di Quartesolo (Vicenza). Lo riporta lavocedivenezia.it