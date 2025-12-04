Donna trovata in una pozza di sangue nel Vicentino è in fin di vita

AGI - Una donna di 49 anni è stata trovata questa mattina in una pozza di sangue all'esterno della sua abitazione, a Torri di Quartesolo (Vicenza). Secondo quanto si apprende sarebbe stato il marito a chiamare i soccorsi. La donna è stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Nel pomeriggio sono stati sentiti il figlio maggiorenne e il marito ma al momento nessuna pista è esclusa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Donna trovata in una pozza di sangue nel Vicentino, è in fin di vita

