Donna trovata in una pozza di sangue nel cortile condominiale nel Vicentino | è gravissima

Una donna di 49 anni è stata trovata riversa a terra in una pozza di sangue all'interno di un cortile condominiale dove risiede a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. È ricoverata nel reparto di rianimazione in fin di vita. Indaga la polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Ancona, donna trovata morta in casa: si cerca il marito I carabinieri nell'abitazione a Monte Roberto - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio nelle Marche, donna di 50 anni trovata morta in casa. Si cerca l’ex marito Vai su X

Donna trovata in una pozza di sangue fuori casa, è in condizioni disperate: dramma fuori Vicenza - Una donna in una pozza di sangue è stata trovata questa mattina, intorno alle 5, a Torri di Quartesolo (Vicenza), all'esterno della palazzina dove vive con il marito e il figlio. Secondo ilmessaggero.it

