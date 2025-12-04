Donna trovata in una pozza di sangue | indagini a tutto campo

Terribile rinvenimento nelle scorse ore a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza, dove una donna di 49 anni è stata trovata riversa a terra, in una pozza di sangue, all’interno del cortile condominiale in cui vive con la famiglia. La scoperta è avvenuta all’alba di oggi, giovedì 4 dicembre, intorno alle 5:00, quando alcuni vicini, usciti di casa, hanno notato la scena e lanciato immediatamente l’allarme. I sanitari del 118 sono arrivati in pochi minuti: la donna, in condizioni gravissime, è stata stabilizzata sul posto e trasportata in codice di massima urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è ora ricoverata nel reparto di rianimazione, in fin di vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

