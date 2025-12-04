Donna trovata ferita nel cortile di un condominio | è in condizioni gravissime

È stata trovata a terra, gravemente ferita e immersa nel sangue, nella mattinata di giovedì 4 dicembre, nel cortile di un condominio a Torri di Quartesolo. La donna, 49 anni, è ora ricoverata in condizioni critiche all’ospedale di Vicenza.L’allarme è stato dato intorno alle cinque del mattino in. 🔗 Leggi su Vicenzatoday.it

