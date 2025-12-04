Donna trovata esanime nel Vicentino

16.20 Una donna è stata trovata a terra in una pozza di sangue, in fin di vita, a Torri di Quartesolo nel Vicentino. I medici del 118 hanno capito subito che le condizioni della 49enne, riversa esanime nel cortile del condominio dove vive con il marito e il figlio, erano gravissime. La donna è stata portata in rianimazione al San Bortolo dove sta lottando tra la vita e la morte. La scientifica sta svolgendo indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento nessuna pista è esclusa. Indaga la Procura di Venezia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it